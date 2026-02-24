A luz essencial que expõe o poder

Por Tiago Dinon Carpenedo, presidente do Instituto de Estudos Empresariais (IEE)

Estamos nos últimos dias de fevereiro – este mês curto, atípico, que encerra ciclos antes da hora. Talvez por isso ele seja um bom símbolo da sensação de compressão, de fadiga, de desgaste psicológico e institucional que temos hoje. O clima social não é de mobilização, mas de cansaço.

Foi nesse ambiente que vieram à tona episódios que envolvem altas autoridades e estruturas de poder – como o do Banco Master e o dos arquivos de Epstein. Em comum, revelam algo essencial: sem imprensa livre, a sociedade fica alheia.

A escuridão nasce não somente da omissão, mas também da falta de transparência – como no caso do Master, cuja opacidade foi proporcionada por decisões do STF, depois, em princípio, revertidas. Isso não é trivial. É o Estado de direito operando sob tensão.

Sem imprensa livre, o poder se torna opaco e tende a se expandir

A tradição liberal chama a imprensa de “quarto poder”. Edmund Burke referia-se a ela como aquele que vigia os demais poderes. Sua função é tornar o poder visível, reduzir a assimetria de informação e expor abusos. Sem imprensa livre, o poder se torna opaco e tende a se expandir.

John Stuart Mill ensinava que a liberdade de expressão existe não para proteger verdades consensuais, mas para o confronto de ideias. A verdade se fortalece no embate. Sem imprensa livre, o erro não é contestado, o poder não é fiscalizado e a opinião pública não se forma de modo crítico.

O papel da imprensa é civilizatório. Ela sustenta o espaço público ao estruturar o debate, preservar a memória coletiva e reduzir a distância entre o fato e o cidadão. Sua relação com o público é baseada em confiança – e sua capacidade investigativa não pode ser substituída por criadores de conteúdo ocasionais.