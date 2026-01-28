Verão Sem Fronteiras: turismo, integração e oportunidades

Por Lucas Menezes, prefeito de São Gabriel

Receber bem é mais do que um gesto de cortesia. É uma demonstração de identidade, de cultura e de visão de futuro. No Rio Grande do Sul, a hospitalidade sempre foi um traço marcante do nosso povo. Em São Gabriel, ela se traduz em acolhimento, serviços de qualidade e na capacidade de transformar a passagem de milhares de turistas em oportunidades reais de desenvolvimento.

Todos os verões, visitantes argentinos e uruguaios cruzam nosso Estado rumo ao litoral gaúcho e de Santa Catarina. Muitos escolhem São Gabriel como ponto de parada não apenas pela localização estratégica, mas pela estrutura que oferecemos. Temos uma rede hoteleira preparada, comércio diversificado, gastronomia de qualidade e, muitas vezes, até famílias que transformam suas casas em hospedagens temporárias. Isso gera renda, movimenta a economia e fortalece pequenos empreendedores.

O turismo é hoje um dos vetores mais dinâmicos da nossa economia. Ele impulsiona o setor de serviços, valoriza a cultura, cria empregos e amplia oportunidades. Iniciativas como o Verão Sem Fronteiras, organizado pela Prefeitura, promovem a integração entre moradores e visitantes, com atrações culturais, artísticas e de lazer que fortalecem o sentimento de pertencimento e aproximam povos.

Mas também enfrentamos desafios importantes. A BR-290 é um corredor logístico essencial para o Mercosul, ligando a região metropolitana de Porto Alegre à Argentina. Por ela passam mais de 200 mil caminhões por ano e cerca de 1,5 milhão de turistas. Mesmo assim, a rodovia sofre com obras inacabadas, infraestrutura precária, falta de acostamentos e sinalização deficiente. Uma estrada insegura coloca vidas em risco, prejudica o transporte, afasta turistas e compromete a imagem do nosso país.