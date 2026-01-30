Por Jorge Audy, superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUCRS e do Tecnopuc

O raio verde é um fenômeno óptico raro que envolve um lampejo fugaz de luz verde no horizonte, logo após o pôr do sol ou antes do nascer do sol, quando as condições atmosféricas são ideais e o céu está limpo. Júlio Verne tornou essa expressão conhecida em seu romance O Raio Verde, baseado em uma lenda de que quem visse o raio encontraria seu verdadeiro amor.

Ao observar esse tempo em que vivemos, marcado por profunda transformação e incertezas, polarizado ao extremo, vazio de novas lideranças globais e locais e ausente de utopias e sonhos que nos conduzam a um futuro melhor, proponho que, como sociedade, possamos buscar por um raio verde de esperança. Esse raio que nos mostre que um novo caminho pode estar diante de nós e que podemos, juntos, construir consensos mínimos possíveis com relação ao futuro que queremos.

Devemos reativar nossos sentidos e a capacidade de construir propósitos comuns

Nesse ponto, talvez as únicas áreas em que ainda possamos construir os necessários consensos mínimos compartilhados na sociedade sejam a educação (sempre ela) e a ciência, tecnologia e inovação. Esses devem ser os fatores centrais do desenvolvimento social, econômico e ambiental. Nosso futuro como nação depende de nossa capacidade de investir melhor em educação e investir mais em CT&I. Soberania nacional no século 21 está diretamente relacionada com esses temas.

Outro conceito interessante para a reflexão aqui proposta é a mística do instante, apresentada por Tolentino Mendonça no livro de mesmo nome. Ele fala de uma sociedade de excessos e de pessoas em estado permanente de cansaço, e apresenta a mística do instante como a sabedoria e o desafio de poder olhar tudo, a vida em si, como se fosse a primeira vez, deslumbrando-se com surpresa todos os dias. Reconhecer que este instante pode mudar tudo pode ser a porta por onde entra a felicidade.