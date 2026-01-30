Rede Praia Acessível: rompendo barreiras

Por Marquinho Lang, presidente da Faders Acessibilidade e Inclusão

Há coisas que para muitos parecem simples demais para serem percebidas. Entrar no mar em um dia de verão, sentir a água tocar os pés, deixar as ondas levarem o calor do corpo. Para milhões de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, porém, esse gesto ainda é um desafio, ou até um sonho distante.

É justamente aí que o programa Rede Praia Acessível mostra seu verdadeiro valor. Um valor que não se mede em números, mas em sorrisos. Em histórias que ficam para sempre na memória de quem consegue viver o verão de forma plena.

Coordenado pela Faders, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do RS e as prefeituras, o programa garante o acesso seguro e assistido ao banho de mar, lagos, piscinas e balneários por meio de cadeiras anfíbias e profissionais capacitados. Mais do que estrutura, entregamos acolhimento, respeito e dignidade.

Cada pessoa que chega à praia carregando expectativas também carrega, muitas vezes, experiências de exclusão. Quando essa pessoa entra na água com segurança, acompanhada por guarda-vidas preparados e por uma rede pública que acredita na inclusão, algo poderoso acontece: a barreira física cai, e a barreira atitudinal também.

Neste verão, superamos edições anteriores ao ampliar para mais de 60 guaritas acessíveis em todo o Estado. Esse crescimento não é apenas logístico, representa um compromisso real do governo do RS com políticas públicas que colocam as pessoas no centro das decisões. Mostra que, quando há união entre Estado, municípios e instituições, é possível transformar realidades.

O Rede Praia Acessível promove inclusão social, fortalece a autonomia, valoriza a convivência familiar e sensibiliza toda a sociedade para a importância da acessibilidade.