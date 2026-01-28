Por que ainda precisamos falar sobre visibilidade?

Por Natasha Ferreira, vereadora de Porto Alegre, ativista e presidenta da Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana (Cedecondh)

Há mais de duas décadas, "visibilidade" é a palavra escolhida para representar a luta da comunidade trans e travesti, celebrada no dia 29 de janeiro. Uma longa trajetória nos separa daqueles e daquelas que foram até Brasília exigir respeito para a nossa comunidade, no movimento que deu origem a esta data. Mesmo assim, ainda precisamos lutar pelo básico: acesso à saúde integral, educação, trabalho e vida digna.

Nesta semana, o dossiê da Associação Nacional de Travestis e Transexuais voltou a escancarar uma realidade brutal: o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo há 17 anos consecutivos. Aqui, a expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos, menos da metade da expectativa de vida da população geral. Ocupamos apenas 0,38% dos postos de trabalho formais e menos de 0,3% das vagas em universidades. A maioria de nós segue tendo a prostituição como principal, quando não a única, fonte de renda.

Esses números revelam um projeto contínuo de precarização da vida de pessoas trans e travestis. Ainda assim, não estamos sequer contemplados na coleta de dados oficiais em várias esferas. Essa ausência não é casual. Ela é resultado direto da transfobia institucional. Sem dados, não há políticas públicas e o ciclo de exclusão se mantém.

Romper essa lógica exige decisão política, participação popular e presença institucional. Foi isso o que fizemos em Porto Alegre no ano passado, ao aprovarmos a Lei Municipal nº 14.325, que garante cotas para pessoas trans nos concursos públicos municipais. Uma medida histórica, que tornou a capital a primeira do país a implementar uma política afirmativa desse porte. Esse avanço só foi possível porque pessoas trans se mobilizaram e passaram a ocupar espaços de poder e decisão.