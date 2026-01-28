Onde o retrovisor deu lugar ao horizonte

Por Tiago Dinon Carpenedo, presidente do Instituto de Estudos Empresariais (IEE)

"O retrovisor virou bússola" – esse é o título do meu último artigo neste espaço, publicado há um mês. Joguei luz sobre nossa incapacidade, como país, de formular uma agenda de futuro.

Entre aquela data e hoje, conheci quatro países de destaque no Oriente Médio, em uma missão internacional do IEE. Observamos, in loco, o que estão fazendo Arábia Saudita, Bahrein, Catar e Emirados Árabes Unidos.

Tais países apresentam diferenças sociais, históricas e demográficas marcantes entre si. Mas havia muito em comum nos anos 1950: eram subdesenvolvidos e fechados, quase tribais. Hoje figuram entre as maiores rendas per capita do mundo e são importantes players globais.

Uma visão mais simplista pode confinar o sucesso das décadas recentes a dois fatores, localização privilegiada no mapa, um hub entre Ocidente e Oriente; e abundância e baixo custo para exploração de petróleo e gás natural. "É pura sorte", dirão alguns. Há aspectos naturais que os catapultaram. Mas quantas nações possuem riquezas gigantescas e não conseguem utilizar a seu favor?

A Venezuela detém as maiores reservas de petróleo do mundo, o que não evitou sua decadência econômica, política e moral, abatida pelo regime ditatorial socialista de Chávez e Maduro. O Irã também desponta globalmente em petróleo e gás, porém sua teocracia autoritária gerou uma profunda crise econômica e mata milhares de manifestantes que clamam por liberdade.

Arábia Saudita, Bahrein, Catar e Emirados compreenderam que suas riquezas naturais são finitas. Assim, fazem do limão uma limonada. Preocupam-se com o longo prazo, as próximas gerações. Por isso, investem pesado em turismo, eventos e fundos soberanos, que serão as suas forças motrizes na era pós-petróleo. Desenvolvem políticas de Estado, e não de governo.