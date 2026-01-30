Municípios à beira do colapso: o que fazer em 2026?

Por Paulo Uebel, sócio da EY Brasil para Governo e Setor Público

O Brasil encerrou 2025 sob forte alerta fiscal. Um terço dos municípios já atrasa pagamentos e deve iniciar 2026 sem recursos para despesas básicas, segundo a Confederação Nacional de Municípios. A crise reflete o esgotamento do atual modelo de financiamento da gestão pública: receitas comprimidas, despesas obrigatórias em alta e incertezas da reforma tributária.

Nesse cenário, PPPs e concessões tornam-se alternativas estratégicas para garantir investimentos e continuidade de serviços essenciais. Porém, a realidade é alarmante: oito em cada 10 municípios não possuem nenhuma iniciativa de PPP, desperdiçando bilhões de reais em potencial de investimentos privados.

O ano de 2026 é particularmente favorável. O segundo ano de mandato é o melhor momento para lançar projetos estruturantes, com tempo para modelar, licitar e iniciar obras ainda na gestão. Além disso, fundos como o FIDRS reforçam a disponibilidade de capital para projetos sustentáveis – desde que bem estruturados.

Nesse cenário, PPPs e concessões tornam-se alternativas estratégicas

O principal obstáculo é técnico: 33% dos municípios não avançam por falta de equipe capacitada, e 23% nem sequer sabem por onde começar. PPPs exigem estudos sólidos, segurança jurídica e contratos claros para evitar litígios e desequilíbrios futuros.

Outro diferencial crucial: PPPs e concessões não aumentam despesa de pessoal nem pressionam o regime próprio de previdência, respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal e ampliando a capacidade de investimento sem gerar riscos fiscais ou previdenciários.

Setores como saúde, transporte, iluminação pública, saneamento e educação podem ser transformados com projetos bem desenhados. A reforma tributária, por sua vez, exigirá ajustes contratuais e atenção a reequilíbrios, reforçando a necessidade de preparação técnica.