Feminicídio é problema de homem

Por Paulo Pimenta, deputado federal (PT)

Feminicídio não é apenas uma tragédia doméstica, é um crime que tem componentes sociais e políticos, um tipo de expressão extrema de uma cultura que naturaliza o controle e a violência sobre o corpo e a vida das mulheres. No Brasil, os números seguem alarmantes: quase 1.500 feminicídios em 2025, um crescimento de 316% em 10 anos, cerca de quatro mulheres mortas por dia por razões de gênero. No Rio Grande do Sul, o cenário exige urgência. Em 2024, foram 73 feminicídios e, em 2025, 80. Em 2026, antes mesmo de janeiro acabar, já são 11 feminicídios, uma número absurdo e inaceitável.

Assumir esse problema “também como problema dos homens” é decisivo: a maior parte dos autores tem proximidade com as vítimas, tendo, inclusive, convivido por meses, e até anos, em relações ditas afetivas. Frente a este problema, que escancara questões culturais e sociais gravíssimas, não basta indignação pontual; é preciso responsabilidade cotidiana – em casa, no trabalho, na política – para interromper piadas, ameaças, perseguições, controle financeiro e qualquer forma de coerção que costuma anteceder o pior.

É preciso dizer claramente que o avanço global de valores da extrema-direita, que legitimam a exclusão do diferente, do estrangeiro, do “insubmisso”, como resposta a conflitos sociais, cria um ambiente de desumanização que também alimenta a violência contra as mulheres. Neste contexto, a saída estrutural passa pela renovação do pacto de civilidade, que parta do combate a esses valores extremistas e reafirme a dignidade humana como limite inegociável para qualquer tipo de relacionamento.

Mas há, também, necessidade imediatas: endurecer e acelerar a punição de agressores, garantir o cumprimento efetivo de medidas protetivas, ampliar equipes especializadas, monitoramento de reincidentes e estruturas policiais e judiciais de acompanhamento.