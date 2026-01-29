Faculdade de Medicina: os caminhos do sucesso

Por Geraldo Pereira Jotz, médico, professor universitário e coordenador da Comissão de Avaliação e Monitoramento de Escolas Médicas (Camem) do Ministério da Educação (MEC) entre 2017 e 2018

Em 20/1/2026, o Ministério da Educação divulgou o resultado do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), no qual mais de 30% das faculdades de Medicina tiveram desempenho insatisfatório. No Brasil, o número de faculdades de Medicina chegou à marca de 494 instituições, sendo 80% delas com ensino privado, perdendo apenas para a Índia em número de faculdades.

A excelência de uma faculdade é refletida na colocação de seus egressos em residências médicas altamente competitivas. A ciência colaborativa, a promoção da inclusão e da diversidade, a resiliência institucional e o ensino continuado se traduzem na educação transformadora dos seus alunos.

A faculdade tem o dever de oferecer base teórica sólida, ensinar postura, ética e responsabilidade, além de oportunizar a pesquisa, a integração aos serviços e o estímulo ao pensamento crítico. É tarefa desenvolver o hábito de estudar, auxiliar na elaboração de um cronograma de estudo, reservando intervalos de tempo para outras atividades.

Ter um mentor é um ponto importante, pois auxilia a gerenciar o tempo e os métodos de estudo, como o uso dos flashcards e quiz. Outra questão importante para os alunos é ter alimentação saudável, praticar exercício físico, ter hobbies e socializar-se; conviver com a família e os amigos é fundamental.

Um exemplo histórico é o da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, classificada em 1º lugar no mundo há vários anos, conhecida por sua liderança em pesquisa e ensino. Tem uma longa tradição de excelência e inovação, envolvendo os alunos na orientação de startups e no incentivo à criação de patentes, com recursos humanos e infraestrutura de alta qualidade, aspectos que fazem a instituição se destacar.