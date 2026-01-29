Do ato de julgar com imparcialidade

Por Voltaire de Lima Moraes, ex-procurador-geral de Justiça, ex-presidente do TJRS e do TRE-RS e doutor em direito

Ultimamente, em vários segmentos da sociedade, e veiculados pela mídia, têm sido questionados os critérios que levam uma pessoa a ser indicada para o STF. E até que ponto o indicado teria isenção para julgar atos praticados por quem o indicou.

A temática requer uma análise mais ampla, sinteticamente aqui feita. Diz respeito, também, a quem chega aos tribunais pelo quinto constitucional e mediante outras formas de acesso às mais diferentes Cortes do país. Tem a ver ainda com os bacharéis em direito que são recrutados via concurso público, de provas e títulos, para juiz. E isso tudo porque eventuais vinculações partidárias, ou com outros grupos de poder a que eventualmente o magistrado estava anteriormente por algum liame atrelado, devem ser exorcizadas, pois a colocação da toga impõe ao juiz um agir justo e imparcial.

A função jurisdicional é uma das mais nobres missões conferidas ao ser humano e de imensurável responsabilidade. Requer profunda reflexão e equilíbrio, sem arroubos; deve estar desvinculada de paixões políticas, de gratidão ou de ímpetos diversos que possam macular o ato de julgar com independência e imparcialidade.

E quando a imparcialidade, com a investidura jurisdicional, ainda assim possa ficar comprometida para julgar uma causa, o magistrado deve dar-se por impedido (art. 144) ou suspeito (art. 145), ambos do Código de Processo Civil; e Código de Processo Penal (arts. 252 e 254).

E isso porque a imparcialidade é um pressuposto processual subjetivo referente ao juiz. O que significa que a relação processual não tem condições de desenvolver-se validamente com um juiz parcial. E se o magistrado, quando lhe faltar a imparcialidade, não se der por impedido ou suspeito, a parte ou o Ministério Público devem arguir a existência dessa grave e inaceitável mácula.