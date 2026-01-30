Caiado se filia ao PSD, Fachin defende código de conduta no STF, o Relógio do Juízo Final e outras frases

O que sair daqui candidato terá o apoio dos demais.
RONALDO CAIADO
Governador de Goiás, que anunciou a filiação ao PSD ao lado dos colegas Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Ratinho Junior, do Paraná, todos com pretensões ao Planalto.
Ou encontramos um modo de nos autolimitarmos, ou poderá haver eventualmente uma limitação que venha de algum poder externo.
EDSON FACHIN
Presidente do Supremo Tribunal Federal, que defende um código de conduta para a Corte.
Este é o ponto mais próximo da meia-noite que o nosso mundo já esteve.
ALEXANDRA BELL
Presidente do Bulletin of the Atomic Scientists, sobre a atualização do Relógio do Juízo Final, que considera os riscos à humanidade.
Chega de ordens de Washington sobre políticos na Venezuela.
DELCY RODRÍGUEZ
Presidente interina da Venezuela, dizendo estar “farta” da tutela da Casa Branca.
O Estado não pode se tornar sócio de algo que corrompe virtudes e promove vícios.
RODRIGO SOUSA COSTA
Presidente da Federasul, em crítica ao governo gaúcho pela ideia de arrecadar com a exploração de bets.
Estamos mais prontos do que nunca, com o dedo no gatilho.
MOHAMMAD PAKPOUR
Comandante da Guarda Revolucionária do Irã, ameaçando retaliação aos EUA em caso de ataque militar.
Eu te explico bem quando puder te ligar.
MARLEI DE FÁTIMA FROELICK
A 11a vítima de feminicídio neste ano no RS, em Novo Barreiro, enviou áudio a amigo avisando que deixaria a casa, minutos antes de ser morta.