A ilusão de que é caro ter um cavalo de corrida

Por Pedro Antônio Silva Matas, diretor de Marketing do Jockey Club do Rio Grande do Sul e do Haras Salamandra

Você já parou para se perguntar quanto custa ter um cavalo de corrida? Se sim, provavelmente concluiu que isso é acessível apenas a milionários. Durante muito tempo, essa foi a imagem transmitida pelo turfe, pelos proprietários e pelo estilo de vida associado ao esporte. Hoje, porém, essa "fotografia" já não representa a realidade.

É preciso olhar o filme completo. O turfe moderno – no Brasil e no exterior – oferece diferentes formas de participar sem a necessidade de assinar um cheque em branco. O problema é que ainda carregamos a crença de que existe apenas uma maneira de ser proprietário: possuir 100% do cavalo. Isso não é verdade. Há várias formas de ser dono de um atleta.

Antes de tudo, é importante diferenciar entrar no turfe como experiência de mergulhar de cabeça tentando reproduzir o que fazem os grandes proprietários. Quando pensamos em ter um cavalo, naturalmente sonhamos com o melhor e começamos a listar todos os custos envolvidos: aquisição, treinamento, manutenção, campanha, veterinária e imprevistos. Esse caminho existe – e é o mais caro. Mas não é o único, nem deveria ser o primeiro para a maioria das pessoas.

A forma responsável de contar essa história é entender que, para a maioria, a lógica é a do hobby

Em muitos países, a democratização do turfe aconteceu por meio dos chamados syndicates. Nesse modelo, o cavalo possui diversos donos: ele é dividido em cotas, e custos e ganhos são compartilhados. Comprar um cavalo inteiro é caro; adquirir uma cota de 5% torna a experiência muito mais acessível. O cavalo passa a ser algo tangível, encarado como um hobby, no qual as premiações ajudam a compensar parte das despesas.

Quando se entende essa lógica, a pergunta muda: deixa de ser "quanto custa ter um cavalo?" e passa a ser "quanto custa ter uma parte de um cavalo, com um custo mensal claro?".

Existe risco? Claro que existe. O cavalo é um atleta e pode se lesionar, atrasar sua evolução ou não render o esperado. Quem vende o turfe como investimento garantido vende ilusão. A forma responsável de contar essa história é entender que, para a maioria, a lógica é a do hobby – e é justamente por isso que o condomínio se torna uma solução inteligente.