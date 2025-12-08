Visão estratégica contra a corrupção

Por Carlos Geminiano Rodrigues, contador e auditor-geral do Estado

Com 77 anos de atividade no Estado do Rio Grande do Sul, a Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage) vem passando por modificações em sua forma de atuação. São transformações que marcam a atuação dos órgãos de controle não apenas no Brasil, mas no mundo, e que se devem muito à mudança de entendimento sobre o papel do controle interno na prevenção e no combate à corrupção, ao uso intensivo de novas ferramentas de tecnologia e à incorporação de conceitos como integridade, sustentabilidade, planejamento estratégico, valor, para citar alguns.

Com o tempo, a visão cartorial, burocrática e punitivista, própria de um modus operandi cada vez mais ultrapassado, deu lugar a uma auditoria interna governamental que visa agregar valor à gestão. Ao lado desse fator, a colaboração entre órgãos de diversas esferas – municipal, estadual e federal – garantiu ações integradas, com troca de informações fundamentais para o combate às práticas criminosas contra a Administração Pública.

Atenta aos novos tempos, a Cage tem investido em uma abordagem moderna

Atenta aos novos tempos, a Cage tem investido em uma abordagem moderna, sistêmica e integrada na utilização de suas ferramentas contra a corrupção e no reposicionamento estratégico do controle interno do Estado – mais voltado às entregas e às necessidades do cidadão gaúcho.

A utilização de novas tecnologias no controle interno, a aderência às normas internacionais para a prática profissional de auditoria interna e a qualificação das informações contábeis e fiscais do Estado do RS são partes de um processo mais amplo.

Esse olhar também contempla ações voltadas à educação cidadã – com foco nos jovens de escolas públicas estaduais – e à transparência do gasto público, ambas ferramentas essenciais ao controle social.