Uma Porto Alegre de mudança e esperança para 2026

Por Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre

O ano de 2025 foi de enormes desafios aos porto-alegrenses. Depois da maior tragédia climática do Rio Grande, tivemos de reconstruir não apenas ruas, equipamentos e serviços públicos, mas a confiança e o ânimo das pessoas. Ao olharmos para trás, vemos um povo que não abaixou a cabeça e se levantou diante das adversidades. Porto Alegre se reergueu, retomou o equilíbrio e hoje vive um momento de esperança renovada e olhar firme no futuro.

Estamos investindo com força no sistema de proteção de cheias e iremos qualificar ainda mais a macro e a microdrenagem

Em um ano desafiador, retomamos os serviços essenciais, devolvemos confiança à economia e reorganizamos a vida urbana. Estamos investindo com força no sistema de proteção de cheias e iremos qualificar ainda mais a macro e a microdrenagem. Mas o que mais nos orgulha é ver as pessoas de volta às ruas com sorriso no rosto e alma comunitária. Famílias reunidas nas praças, jovens vivendo os espaços públicos com responsabilidade e a cultura pulsando nas comunidades são mostras de que estamos no rumo certo. Entraremos em 2026 guiados por duas palavras simples, mas poderosas: mudança e esperança.

Mudança, porque não estamos acomodados. Sabemos que ainda há muito a ser feito em saúde, educação, proteção social, asfalto e conclusão de obras simbólicas. O POA Futura — com R$ 7 bilhões para obras estratégicas e serviços — representa 20 anos de investimento em cinco. A parceria público-privada Escola Bem-Cuidada também é um passo decisivo para recuperar unidades de ensino e melhorar a educação. Mudar também é enfrentar as dificuldades de frente e resolver as necessidades da população.

E esperança, porque nossa cidade mostrou ao Brasil e ao mundo que sabe se reinventar. Porto Alegre transformou a dor em aprendizado, o desafio em oportunidade e o trabalho em desenvolvimento. A força da capital de todos os gaúchos está na sua gente, na união e na vontade de construir, juntos, um futuro melhor.