Um ano marcado por presença e responsabilidade em tempos desafiadores

Por Daniela Russowsky Raad, presidente da Federação Israelita do Rio Grande do Sul (FIRS)

Encerrar 2025 é reconhecer um ano que exigiu da Federação Israelita do Rio Grande do Sul firmeza, sensibilidade e responsabilidade institucional. Foi um período marcado por desafios profundos, em que estar presente deixou de ser apenas uma escolha e passou a ser um dever.

Em um contexto de dor, comoção e crescente desinformação, reunimos a comunidade e a sociedade gaúcha para afirmar valores universais: a defesa da vida, a memória das vítimas do terrorismo e o repúdio a toda forma de ódio e extremismo

Um dos momentos mais simbólicos do ano foi o Ato em Memória às Vítimas do 7 de Outubro, organizado pela FIRS em Porto Alegre. Em um contexto de dor, comoção e crescente desinformação, reunimos a comunidade e a sociedade gaúcha para afirmar valores universais: a defesa da vida, a memória das vítimas do terrorismo e o repúdio a toda forma de ódio e extremismo. Essa mobilização também se traduziu em um legado permanente para a cidade, com o anúncio do monumento em memória às vítimas do terrorismo, como gesto humanitário e coletivo.

Ao longo de 2025, mantivemos uma atuação institucional ativa, dialogando com os poderes públicos, apoiando a criação da Frente Parlamentar Brasil–Israel, participando de agendas com autoridades, universidades e lideranças civis, e se posicionando com clareza diante de manifestações antissemitas, reafirmando que a comunidade judaica não será intimidada.

A solidariedade também foi uma marca do ano. A Federação esteve à frente do Iom Mitzvah, mobilizando Porto Alegre em um grande dia de doações, e participou diretamente de ações de reconstrução após as enchentes, destinando recursos e acompanhando a construção de moradias para famílias atingidas, garantindo dignidade e recomeço.

Nada disso acontece de forma isolada. É resultado do trabalho coletivo de uma diretoria comprometida, de lideranças comunitárias engajadas e de uma comunidade que entende que memória, diálogo, segurança e responsabilidade social caminham juntos.