Um ano de Invest RS e o Rio Grande em movimento

Por Rafael Prikladnicki, presidente da Invest RS

Promover vem do latim promovere e significa “mover para frente”. O verbo compõe o conceito da marca Invest RS — “promovendo o desenvolvimento do Rio Grande do Sul” — e, por isso, vale ser destacado neste momento em que apresentamos o primeiro balanço anual de atividade da agência de desenvolvimento do RS. O que mais fizemos, nesses primeiros 365 dias, foi mover para frente um Estado que entrou de vez no jogo da disputa por mais investimentos.

No caso de uma agência como a Invest RS, mover-se tem a ver, claro, com deslocamento físico, em busca das oportunidades, mas também representa deslocar e ampliar os limites do conhecimento sobre os fatores que tornam o RS um destino promissor. A nossa agenda de prospecção de negócios materializa este duplo compromisso, simbolizado pelo lançamento de dois books com R$ 64,6 bilhões somados em oportunidades e investimentos em inovação e transição energética em 2025.

Em apenas 365 dias, ampliamos o alcance do RS — não apenas nas suas fronteiras, mas em seu potencial — impulsionando uma nova mentalidade

A partir das diretrizes do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), a Invest RS atuou em regime de colaboração com diversos atores públicos e privados. A agência não nasceu para substituir nenhuma atividade, projeto ou agente ligados à promoção do desenvolvimento, mas para potencializar todas as iniciativas existentes, modernizando a forma como o Estado atrai investimentos.

Entre tantos programas e resultados alcançados, vale sublinhar o Desenvolve Município, uma capacitação em parceria com a Sedec e a Federação das Associações de Municípios do RS (Famurs) para tornar as nossas cidades ainda mais competitivas. No primeiro ciclo de treinamento, 80 municípios entregaram seus planos de atração de investimento, qualificando as estratégias locais de promoção do desenvolvimento econômico. A Invest RS tem o compromisso de profissionalizar a relação entre municípios e investidores.