Trump e Maduro trocam farpas, a despedida de Ieda Maria Vargas, Alexandre de Moraes fala sobre o caso do Banco Master 

Se ele agir com dureza, será a última vez que agirá com dureza.
DONALD TRUMP
Presidente dos Estados Unidos, ao se referir a uma possível reação de Nicolás Maduro ao cerco ao seu governo na Venezuela.
Ele estaria melhor no mundo se focasse nos problemas do seu próprio país.
NICOLÁS MADURO
Presidente venezuelano critica forma como Trump prioriza o país caribenho.
O maior legado da minha mãe não é aquele que a maioria conhece: é a nossa família.
RAFAEL VARGAS ATHANÁSIO
Filho da Miss Universo Ieda Maria Vargas homenageia a mãe, que morreu na segunda-feira.
Em nenhuma das reuniões foi tratado qualquer assunto ou realizada qualquer pressão referente à aquisição do BRB pelo Banco Master.
ALEXANDRE DE MORAES
Em nota, ministro do STF nega ter conversado com o presidente do Banco Central a respeito da compra do Banco Master pelo Banco de Brasília.
Perdi o prazer de viver. Não há nada que eu queira fazer ou dizer.
JOÃO JOAQUIM DOS ANJOS
Aposentado foi o único a não comer o bolo com arsênio que causou a morte da esposa, da filha e da cunhada em 23 de dezembro de 2024.
Esse senhor foi vítima de tentativas de envenenamento e a autoria é de sua própria companheira.
MARIO SOUZA
Diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, sobre o caso da mulher suspeita de tentar matar o marido ao menos três vezes.
Enquanto eu for presidente, não tem privatização. O que podemos ter é parceria com empresas.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Presidente brasileiro, a respeito da crise financeira dos Correios.