Transparência que se constrói: os auditores do Estado e o Selo Diamante

Por Mauricio Ramos Araújo Martins, presidente do Sindicato dos Auditores do Estado do Controle Interno do Rio Grande do Sul (Sindicirgs)

A recente conquista do Selo Diamante pelo Estado do Rio Grande do Sul no Programa Nacional de Transparência Pública é, antes de tudo, o reconhecimento de um trabalho árduo e que vem transformando de forma contínua a gestão pública estadual: o trabalho técnico, independente e contínuo dos auditores do Estado e da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage).

Ao atingir 96,7% de aderência aos critérios avaliados pelo programa, o Rio Grande do Sul ingressa no nível máximo de excelência e reafirma seu compromisso com a transparência como política de Estado. Trata-se de um resultado que não surge do dia para a noite, mas é construído permanentemente por profissionais que qualificam dados, aprimoram sistemas, estruturam processos e asseguram que cada informação disponibilizada ao cidadão seja útil, confiável e íntegra.

A Cage consolidou, ao longo dos anos, um modelo robusto de governança da informação. É essa estrutura que sustenta avanços como os novos painéis, que trazem informações sobre obras públicas, filas do SUS, emendas parlamentares, ordem cronológica de pagamentos, dívida ativa — e tantas outras entregas que elevaram o Portal da Transparência a um novo patamar.

O desafio agora é consolidar esse patamar e abrir novas frentes de modernização

O Selo Diamante, portanto, é menos um troféu e mais uma evidência de que uma carreira de Estado tecnicamente preparada faz diferença concreta para a sociedade, permitindo de forma consistente que a administração pública se torne mais aberta, eficiente e confiável. Ele confirma aquilo que a sociedade talvez não veja no dia a dia, mas sente nos resultados: quando a Cage atua com autonomia e técnica, a máquina pública funciona melhor, a informação circula com qualidade e a confiança institucional cresce.