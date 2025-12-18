Segurança pública na pauta das empresas privadas

Por Daniel Fleischer, gerente de Relações Institucionais da Braskem no RS

Além de gerarem riqueza, emprego e renda a partir dos seus negócios, empresas que mantêm o senso de comunidade no centro da sua estratégia podem contribuir para a melhoria do ecossistema local com entregas que extrapolam a sua atividade final. E, ao atuarem de forma integrada junto ao poder público, pilares essenciais da vida em sociedade — como a segurança — se beneficiam dessa sinergia.

Foi justamente essa premissa que permitiu que o município de Triunfo, berço de uma das cadeias produtivas mais relevantes da economia gaúcha, fosse equipado, este ano, com o seu primeiro caminhão Auto Bomba Tanque. A iniciativa deu maior autonomia ao Corpo de Bombeiros da cidade, reduzindo drasticamente a sua dependência dos agentes de segurança de outras regiões — como o Vale do Taquari.

A entrega realizada pela Braskem foi viabilizada por meio do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública do Rio Grande do Sul (Piseg-RS). Inovadora e única no Brasil, a legislação criada em 2018 permite que empresas destinem o equivalente a 5% do saldo devido do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em equipamentos voltados à melhoria da segurança pública.

Quando todos saem ganhando, a responsabilidade social deixa de ser discurso

São destinações voltadas para projetos previamente aprovados e cadastrados pelo Estado em ferramenta definida e transparente a todos os contribuintes. Os processos são bem definidos e rigorosos, com fontes de recursos do ICMS a pagar e totalmente auditados.