Segurança pública na pauta das empresas privadas

Por Daniel Fleischer, gerente de Relações Institucionais da Braskem no RS
Além de gerarem riqueza, emprego e renda a partir dos seus negócios, empresas que mantêm o senso de comunidade no centro da sua estratégia podem contribuir para a melhoria do ecossistema local com entregas que extrapolam a sua atividade final. E, ao atuarem de forma integrada junto ao poder público, pilares essenciais da vida em sociedade — como a segurança — se beneficiam dessa sinergia.
Foi justamente essa premissa que permitiu que o município de Triunfo, berço de uma das cadeias produtivas mais relevantes da economia gaúcha, fosse equipado, este ano, com o seu primeiro caminhão Auto Bomba Tanque. A iniciativa deu maior autonomia ao Corpo de Bombeiros da cidade, reduzindo drasticamente a sua dependência dos agentes de segurança de outras regiões — como o Vale do Taquari.
A entrega realizada pela Braskem foi viabilizada por meio do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública do Rio Grande do Sul (Piseg-RS). Inovadora e única no Brasil, a legislação criada em 2018 permite que empresas destinem o equivalente a 5% do saldo devido do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em equipamentos voltados à melhoria da segurança pública.
Quando todos saem ganhando, a responsabilidade social deixa de ser discurso
São destinações voltadas para projetos previamente aprovados e cadastrados pelo Estado em ferramenta definida e transparente a todos os contribuintes. Os processos são bem definidos e rigorosos, com fontes de recursos do ICMS a pagar e totalmente auditados.
Para que programas como esse possam beneficiar as comunidades, é importante que as empresas façam a sua parte e participem. Toda e qualquer ação só ocorre, de fato, a partir da mobilização e do engajamento das pessoas que transformam possibilidades em realidade. Quando todos saem ganhando, a responsabilidade social deixa de ser discurso. O exemplo de Triunfo não somente pode como deve ecoar para além de suas fronteiras. Ainda mais em se tratando de segurança, um pilar inegociável da indústria — e da sociedade.