Saudades de um futuro que depende de nós para acontecer

Por Lorena Caleffi, psiquiatra do Hospital Moinhos de Vento

O final do ano se aproxima e, como psiquiatra, sempre pergunto aos pacientes como se sentem e de que forma suas famílias — e eles próprios — costumam passar esses dias. Chamou-me a atenção uma resposta recorrente, quase sempre acompanhada de um sentimento nostálgico: "vai cada um para o seu lado".

As circunstâncias que cercam esse comentário são variadas. Cada um tem seu modo de viver e de fazer escolhas. Ainda assim, a nostalgia de tempos passados transparece nas expressões, no tom da fala e nas lembranças dos pequenos rituais familiares, repletos de significado e afeto — como a mãe que, mesmo sem recursos, enfeitava galhos secos com chumacinhos de algodão.

É fundamental preservarmos as lembranças das experiências que nos formaram e serviram de base para quem somos. Mas a pergunta que se impõe é: o que estamos construindo hoje? Quem somos agora para que nossos filhos, irmãos, sobrinhos e primos possam ser amanhã?

Corremos o risco de perder os vínculos que sustentam a identidade familiar

Com o passar do tempo, crescemos, vemos os mais velhos envelhecerem e enfrentamos perdas. Os avós que reuniam a família ao redor da mesa já não conseguem fazê-lo; os pais passam a cuidar de seus pais e de filhos já crescidos; e estes, por sua vez, assumem o cuidado de suas próprias famílias.

Nesse processo, se não estivermos atentos, corremos o risco de perder os vínculos que sustentam a identidade familiar. Corremos o risco de perder um futuro que depende de nós para acontecer. A herança que deixamos não se limita aos bens materiais: ela também se constrói no legado afetivo e cultural da família.