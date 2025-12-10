Que 2026 produza luz e boas escolhas. Vamos precisar

Por Miguel Rossetto, deputado estadual (PT), líder da Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB)

Não, o governo Eduardo Leite/Gabriel Souza não equilibrou as contas do Estado. Anunciar isso é iludir os gaúchos. O orçamento apresentado pelo governador para 2026, aprovado pela Assembleia Legislativa, apresenta um déficit de R$ 3,8 bilhões. Isso após oito anos no Piratini e depois de vender praticamente todo o patrimônio público – CEEE, Corsan, Sulgás –, arrecadando R$ 9 bilhões, de aumentar a dívida com a União em mais de R$ 51 bilhões (recebeu com R$ 73 bilhões e entregará com R$ 124 bilhões), de não pagar o que deve ao SUS, à educação pública, à Uergs, às universidades comunitárias, à ciência, à pesquisa e após negar a reposição inflacionária a milhares de servidores.

Os casos da saúde e da educação são especialmente graves. Eduardo Leite firmou um acordo inaceitável com o MP que o dispensa de cumprir os mínimos constitucionais de 12% e 25% das receitas estaduais. Pelo pacto, é perdoado pelos anos descumpridos, ganha anos para continuar descumprindo e libera o Executivo desta obrigação até 2039 na educação e até 2030 na saúde. Fica devendo, em 2026, R$ 3 bilhões para a saúde e para a escola pública. É muita coisa.

Os casos da saúde e da educação são especialmente graves

No epitáfio desse governo, um Estado mais endividado, sem patrimônio e com uma dívida social gigantesca. O custo da falta de dedicação à economia é enorme: enquanto o Brasil cresceu 9% na última década, o Rio Grande do Sul cresceu apenas 3%. Ficamos abaixo da média nacional. Eis o resultado de 12 anos de neoliberalismo no Piratini.