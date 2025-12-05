Quando a educação deixa de ser sonho, o futuro vira pesadelo

Por Bruno Eizerik, diretor de Assuntos Legislativos da Federação Nacional das Escolas Particulares (Fenep)

Ter uma boa educação deixou de ser o sonho do brasileiro, e isso é terrível. Em recente pesquisa do Vox Populi, feita em todo Brasil, a educação, que sempre esteve entre os três sonhos do brasileiro, caiu para o quinto lugar, atrás do carro próprio, da casa própria, do celular e da internet. Com esta inversão de valores, estamos desligando o único elevador social que poderia terminar com a terrível desigualdade que existe em nosso país. Corremos o risco de trilhar um caminho sem volta para o caos social, em que os fatos ocorridos recentemente no Rio de Janeiro passarão a ser corriqueiros.

Além da desvalorização da educação, que vem ocorrendo de forma gradual e contínua, nossas escolas estão ensinando mal. De acordo com a prova do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), sete em cada 10 alunos brasileiros com 15 anos não sabem diferenciar o que é fato do que é uma opinião.

A dialética, que busca a verdade através do confronto de ideias opostas, está sendo exterminada aos poucos pela superficialidade dos prompts. O mundo de hoje é da aparência, e não dos valores éticos. Nunca estivemos tão próximos uns dos outros, mas nunca estivemos tão longe da verdade.

Corremos o risco de trilhar um caminho sem volta para o caos social

A famosa frase “A história é contada pelos vencedores”, atribuída a Winston Churchill e popularizada por George Orwell, em seu profético livro 1984, deixou de fazer sentido nos dias de hoje, pois está sendo substituída pela expressão: “A história é contada pelos vencedores, mas recontada por quem escrever a versão que me interessar”.

Vivemos em um mundo de versões, onde quem comunica melhor, e não necessariamente com verdade, arrebata mais seguidores.

A mesma tecnologia que, se usada para o bem, traz avanços incríveis está sendo usada para o mal, criando “novas” verdades. O poeta Mario Quintana, na sua inocência, escreveu: “A mentira é uma verdade que se esqueceu de acontecer”. Hoje, essa mesma frase poderia ser reescrita assim: “A mentira é uma verdade que ainda não foi corretamente contada”.