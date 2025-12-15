Produtividade nasce do cuidado

Por Alexandre Peixoto, superintendente do Sindilojas Porto Alegre

Por décadas, produtividade significava uma coisa: bater metas, entregar números, cobrar resultados. Mas o jogo mudou. Hoje sabemos que desempenho real não vem só da pressão — vem de proporcionar ambientes que possibilitem o bem-estar, onde qualidade de vida e performance andam de mãos dadas.

Reestruturamos nossa gestão para um modelo humanizado de verdade

A pergunta é: como criar esse ambiente?

No Sindilojas Porto Alegre, fizemos uma escolha. Reestruturamos nossa gestão para um modelo humanizado de verdade. Aqui, produtividade e bem-estar se potencializam. E parte fundamental dessa transformação veio dos nossos Guardiões do Clima — colaboradores que, voluntariamente, mantêm o ambiente positivo e colaborativo. Eles conectam equipes e fazem do clima organizacional um diferencial concreto.

Esse trabalho rende a manutenção dos reconhecimentos que nos orgulham: o selo Great Place to Work (GPTW) e o Selo GPMH (Saúde Mental). Mas esses selos não são troféus. São a prova de que escolhemos acolher para crescer e cuidar para avançar.

E levamos essa filosofia para o comércio de Porto Alegre. Apoiamos lojistas, orientamos sobre gestão de pessoas, mostramos que ambientes saudáveis geram atendimento mais humano e operações mais eficientes. Empresas que acolhem suas equipes colhem inovação e resultados sustentáveis.

Por que isso importa?

Porque produtividade não nasce da pressão. Nasce da confiança, e não do medo. E confiança se constrói com acolhimento — com diálogo aberto, respeito pela diversidade, políticas que entendem os diferentes ritmos das pessoas. Saúde mental não é custo. É investimento estratégico. Quem ainda não entendeu isso está ficando para trás.