Por que celebrar o Ministério Público

Por Luciano de Faria Brasil, procurador de Justiça e presidente da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul (FMP)

Este domingo, 14 de dezembro, é dia de celebrar o Ministério Público. A data remete à sanção da primeira Lei Orgânica Nacional do MP (Lei Complementar nº 40/1981), que consolidou os alicerces de sua estrutura e atuação no país. Mais tarde, a Lei nº 8.625/1993 reafirmaria esse marco, conferindo unidade aos princípios que regem a instituição e assegurando sua identidade nacional.

Mas é na Constituição Federal de 1988 que o Ministério Público ganha status definitivo: instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, com a missão de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, essenciais à dignidade humana.

É justamente por isso que o MP não pode ser instrumento do governo. Ele não pertence a nenhum dos três Poderes (Executivo, Legislativo, Judiciário); é um órgão autônomo e, por definição, o órgão da lei, voltado à coletividade e não a projetos de poder.

Um MP autônomo é a vacina contra o autoritarismo

O Princípio da Independência Funcional assegura aos membros do MP a liberdade de agir sem pressões externas nem subordinação interna. Suas decisões devem refletir a legalidade e a convicção jurídica, não interesses políticos, econômicos ou ideológicos. Esse pilar é o que garante a imparcialidade em fiscalizações, o combate à corrupção e a atuação firme em defesa dos direitos fundamentais.

E por que isso importa? Porque uma República que se pretende justa precisa de instituições que sirvam à sociedade — e não ao poder. Um Ministério Público autônomo é a vacina contra o autoritarismo, contra o arbítrio, contra a violação de direitos. É a linha que separa o Estado de Direito de um Estado à deriva.