POA Futura: investimentos estratégicos para uma Porto Alegre melhor

Por Cezar Schirmer, secretário de Planejamento e Gestão de Porto Alegre

A construção de uma nova Porto Alegre começa com planejamento. O POA Futura é o projeto estratégico que organiza, de forma integrada, o maior ciclo de investimentos da história recente – mais de R$ 7 bilhões em obras e ações – para responder, com seriedade e visão de longo prazo, aos desafios que a cidade enfrenta. Não se trata de um slogan, mas de uma arquitetura que articula o global e o local sob uma mesma diretriz.

Essa carteira reúne recursos do Tesouro Municipal, repasses fundo a fundo e quatro financiamentos internacionais, contratados junto aos bancos KfW, BID, CAF, Banco Mundial e AFD. A isso somam-se dezenas de operações junto a agentes nacionais, como BNDES, BRDE, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Recursos para reforçar a drenagem, qualificar equipamentos públicos e atender territórios vulneráveis com políticas públicas articuladas e efetivas.

Soluções convencionais e isoladas não resolvem problemas históricos

Cinco décadas de vida pública me ensinaram que soluções convencionais e isoladas não resolvem problemas históricos. O POA Futura consolida outra lógica, baseada em projetos com metas, prazos e responsabilidades definidos, apoiados no diálogo com quem vive a cidade.

Esse programa é a tradução da visão do prefeito Sebastião Melo, que pretende fazer de Porto Alegre uma capital mais segura, acolhedora e competitiva. É um ciclo de investimentos sem precedentes e, ao mesmo tempo, um chamado à responsabilidade compartilhada. Esse é o sentido do trabalho que estamos conduzindo.

A enchente de 2024 expôs fragilidades, mas revelou uma Porto Alegre que se mobiliza e sabe trabalhar em rede. As escolhas que fazemos agora em mobilidade, habitação, drenagem urbana, proteção social e desenvolvimento econômico determinarão a qualidade de vida das próximas gerações.