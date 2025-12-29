Orçamento das universidades públicas

Por Márcia Barbosa, reitora da UFRGS

A universidade é a única instituição de Estado capaz de articular diferentes áreas do conhecimento de forma direta. Cabe a ela formar a força de trabalho do futuro e, também, produzir cultura, arte, ciência, tecnologia e inovação.

Por sua natureza transversal, é uma agente central na formulação e na implementação de políticas públicas, em parceria com o Executivo, e em projetos de desenvolvimento de produtos e inovação, em parceria com o setor privado. A UFRGS é um exemplo disso: é responsável pela formação de quase 400 mil agentes de saúde; atua junto a mais de cem escolas na educação sobre emergências climáticas e desenvolve um programa de telessaúde que atende todo o Rio Grande do Sul, entre outras ações.

Apesar disso, vê seu orçamento cortado por ação do Congresso, que, como sabemos, tem priorizado as chamadas emendas parlamentares, a que cada deputado ou senador tem direito irrecorrível. Esse instrumento, que vem crescendo de forma exponencial, é praticamente inexistente na maioria dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e, em ano eleitoral, ampliou o volume de recursos para incríveis R$ 60 bilhões.

Trata-se de recursos que podem até cumprir algum papel pontual, em escala limitada, como a conclusão de um hospital, a compra de uma ambulância ou melhorias na infraestrutura de escolas. Na prática, porém, tornaram-se um mecanismo de financiamento disperso, sem capacidade de induzir desenvolvimento, já que o parlamento não dispõe, sequer, de estrutura para planejar e implementar políticas públicas.

A comunidade acadêmica permanecerá unida e informada sobre a origem dos cortes

O impacto dessa lógica é concreto. No orçamento para 2026, a UFRGS, instituição que executa políticas públicas, perdeu mais de R$ 14 milhões para assegurar o financiamento das emendas. O resultado será o corte de gastos com energia elétrica, prejuízos a projetos em andamento e a demissão de trabalhadores terceirizados, com efeitos diretos sobre a segurança e a conservação da infraestrutura universitária. Está correto?