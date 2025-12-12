Operação Golfinho: patrimônio do verão gaúcho

Por Cláudio Feoli, Comandante-geral da Brigada Militar

A chegada do verão marca a vivência e os hábitos no RS. A bergamota do inverno dá lugar ao churrasco à beira-mar e, entre “nordestões” e dias quentes, há até quem tenha a audácia de trocar o chimarrão pelo tereré. Entre tantas marcas que atravessam a identidade da estação do calor dos gaúchos, uma delas está presente há cinco décadas como tradição de quem aproveita o verão no Estado: a Operação Golfinho, da Brigada Militar (BM).

Desde a década de 1960, a iniciativa reforça o policiamento ostensivo no litoral e nos balneários de água doce, em função das mudanças de dinâmica e distribuição demográfica. É o maior esforço institucional anual da corporação, que garante a segurança, a proteção e o bem-estar dos gaúchos e dos turistas que escolhem o RS para veranear.

Os registros do passado, as propagandas e anúncios antigos e a memória dos gaúchos sobre a Operação Golfinho revelam mais que um histórico de prestação de serviços da BM no verão gaúcho: exemplificam a intrínseca relação que a instituição tem com a nossa sociedade e como a iniciativa anual é patrimônio do verão gaúcho.

Mais de mil policiais se deslocarão para robustecer as ações nas áreas de veraneio

Neste ano, a Golfinho chega à 56ª edição. Inscrita no contexto da Operação Verão, do governo do Estado, acontece em consonância com o trabalho dos demais órgãos da segurança pública, consolidando a estratégia de sucesso na diminuição dos indicadores criminais no Estado e com ação de quase todas as secretarias que acompanham o movimento migratório ao litoral.

Ao todo, mais de mil policiais se deslocarão para robustecer as ações nas áreas de veraneio. Nas praias, nos balneários, nas estradas ou nas cidades, estará presente a completa diversidade das especialidades da BM, do policiamento ostensivo até as unidades especializadas, que atuam com especificidades técnicas nas ações de prevenção e repressão.