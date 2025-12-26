O varejo: aprendizados de 2025 e caminhos para 2026

Por Otelmo Drebes, presidente do Grupo Lebes

O ano de 2025 mostrou, mais uma vez, que o varejo está entre os setores mais sensíveis às mudanças do país. Foi um período que colocou à prova nossa capacidade de adaptação, exigindo agilidade para acompanhar avanços tecnológicos e um consumidor cada vez mais exigente, informado e conectado. Some-se a isso desafios já conhecidos, como a pressão tributária e a competição crescente em todos os canais exigindo atuação estratégica e constante reinvenção.

Segundo a Pesquisa Anual de Comércio (PAC 2023) do IBGE, o varejo segue como um dos maiores empregadores do país, reunindo 7,7 milhões de trabalhadores

Nesse cenário, a inteligência artificial ganhou protagonismo ao ampliar nosso entendimento dos hábitos de consumo e trazer eficiência a processos antes complexos. Diferentemente do que muitos imaginam, essa evolução não diminuiu o papel das pessoas; ao contrário, reforçou sua importância. Ficou evidente que a tecnologia ganha mais sentido quando aproxima, simplifica e fortalece as relações humanas que sustentam a confiança no setor.

Segundo a Pesquisa Anual de Comércio (PAC 2023) do IBGE, o varejo segue como um dos maiores empregadores do país, reunindo 7,7 milhões de trabalhadores. Essa representatividade evidencia nossa responsabilidade na geração de oportunidades, no desenvolvimento regional e no estímulo à economia local, especialmente em momentos de instabilidade.

Em 2026, o cenário aponta para um varejo mais integrado e ainda mais orientado pela experiência do cliente. Acredito que estarão à frente as empresas capazes de unir inovação com acolhimento, dados com sensibilidade e tecnologia com propósito.