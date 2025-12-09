O SICX e sua doce ilusão

Por Luis Felipe Barros, gerente-executivo de Relacionamento Governamental da BrSupply

No mês de novembro do presente ano, foi alterada a lei de licitações para criar a figura do SICX – Sistema de Compras Expressas, festejado como o marketplace da administração pública. Malgrado a figura hibrida de credenciamento com disputa de preços (discussão que deixo para os doutrinadores), embora cultuado como inovação, ao nosso sentir, em alguns objetos, acaba por ser um retrocesso.

O SICX ainda será regulamentado, mas as dicas legais, demonstram que o processo se estabelecerá no credenciamento de diversas empresas, aptas a vender produtos e serviços padronizados, por meio de plataforma web. A partir disso se estabeleceu o pilar do marketplace da administração pública, onde as empresas credenciadas para venda ou prestação de um serviço, receberão a solicitação de compra via plataforma, vencendo aquela que ofertar o menor valor.

A maior crítica ao sistema fica atrelada à perda de escala

A doçura infanta da ilusão estampada, advém porque, no que tange à aquisição de produtos, não haverá redução de processos licitatórios, eliminação de processos fiscalização para pagamento, ausência de redução de espaços físicos para armazenamento e ainda sobejará (em regra) o custo logístico de entrega. Enquanto se festeja o júbilo da criação do marketplace, o Brasil já possui, há mais de uma década, um e-commerce em plena atuação, batizado como almoxarifado virtual. Enquanto no SICX existirão diversas disputas a cada necessidade de aquisição, diversas notas fiscais, necessidade de armazenamento e custos com logística para entrega, no e-commerce da administração pública, todos elementos descritos se fundem num único processo.