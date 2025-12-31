O retrovisor virou bússola

Por Tiago Dinon Carpenedo, presidente do Instituto de Estudos Empresariais (IEE)

Se desde o Natal parece que estamos vivendo nos acréscimos, o dia 31 já traz a percepção de aquecimento para a próxima partida. Nestes dias, direcionamos nossa atenção para o futuro.

Lista de promessas. Planos e votos para novas conquistas. É como se uma ampla rodovia se desenhasse à nossa frente, sem perdermos tempo espiando pelo retrovisor. Para mim, é uma sensação especial, e espero que para o leitor também.

Mas, ao ensaiar esse exercício para nosso país, o sentimento é de desilusão. Ano após ano, o futuro do Brasil encolhe, intimidado pelas vozes histriônicas de um passado que parece não passar.

A profusão de embates rasos se dedica a reinterpretar decisões pretéritas. Nossa sociedade está repleta de políticos, intelectuais e servidores públicos apontando, de forma interminável, como desfazer coisas. No jargão corporativo, nosso know-how se tornou o passado.

Qual é o Brasil que queremos ser, e como chegaremos lá?

Obcecado com o retrovisor, o Brasil se esquece de olhar em frente. Talvez isso explique a sensação de que estamos, no fundo, andando de ré.

Por que esvaziamos o debate que olha para frente?

Não há uma resposta única. Mas, certamente, a explicação passa pela visão de curto prazo e pela baixa credibilidade das nossas lideranças públicas.

Em 2025, a política de superávit primário, que permitiu a estabilização monetária e fiscal, foi sorrateiramente abandonada. Trinta anos depois, os dividendos de empresas voltaram a ser taxados, sem qualquer lógica tributária que não a eleitoreira.

Passamos 2025 rediscutindo as causas e as consequências de 8 de janeiro de 2023. A despeito da eleição fundamental de 2026, quase nada é delineado sobre consensos nacionais relevantes. Questões estruturantes são relegadas por fofocas políticas.

No apagar das luzes, até a liquidação de um banco foi posta em xeque pela instituição que – além de ter esquecido seu papel institucional – invoca repetidamente a máxima de que “no Brasil, até o passado é incerto”.