O potencial da IA na inclusão de atípicos no país

Por Régis de Oliveira Júnior, jornalista e especialista em Inteligência Artificial pela ESPM Tech

A inclusão no Brasil precisa avançar, e a inteligência artificial (IA) pode ser um recurso importante nesse processo. A psicóloga Renata Plácido Dipp reforça, em sua análise técnica, que a deficiência não está na pessoa, mas na interação dela com ambientes que restringem sua participação.

A IA amplia a equidade, mas não resolve tudo. Parte das barreiras é tecnológica. Outra parte é relacional e depende do vínculo humano e do compromisso ético de conviver com a diferença.

A exclusão também se estrutura na lógica do capacitismo, que se cruza com pobreza, raça, gênero, religião e idade, ampliando desigualdades. Para quem enfrenta múltiplas vulnerabilidades, como um cadeirante em situação de vulnerabilidade social, o acesso a direitos se torna ainda mais restrito.

A meta não é adaptar a pessoa à escola, e sim adaptar a escola e a cidade à dignidade humana

O desafio começa na saúde. Famílias aguardam meses na fila da neuropediatria, atrasando diagnósticos de TDAH, TEA e outras condições. Esse atraso empurra crianças para a medicalização precoce. Na educação, o problema se repete.

"Tecnologia sem compromisso humano não transforma nada".

O Censo IBGE 2022 registra 14,4 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Desses, 2,9 milhões são analfabetos e 63,1% dos adultos não concluíram o ensino fundamental. A IA contribui ao personalizar currículos, apoiar a comunicação não verbal e reduzir a sobrecarga dos educadores.

Há experiências internacionais e iniciativas brasileiras mostrando resultados consistentes. Mas tecnologia não basta. A inclusão depende de estrutura, formação e intenção. Sem enfrentar o capacitismo e sem compromisso humano, a IA se torna ferramenta subutilizada.