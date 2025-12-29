O novo ciclo econômico do saneamento no RS

Por Bruno Jatene, CEO da Regional Sul Aegea

O saneamento deixou de ser apenas infraestrutura essencial para se consolidar como um setor econômico estratégico, capaz de elevar a produtividade, atrair investimentos e ativar cadeias inteiras de valor. No Rio Grande do Sul, essa transformação ganhou escala após a privatização da Corsan, que permitiu acelerar aportes e introduzir uma lógica industrial na gestão da água e do esgoto.

Os números comprovam a mudança de patamar. Nos últimos dois anos, mais de R$ 3,8 bilhões foram investidos em obras estruturantes, automação e expansão da capacidade produtiva. O Estado já universalizou o abastecimento de água em 317 municípios e avança de forma contínua no tratamento de esgoto. Esses ganhos extrapolam o atendimento ao cidadão: eles fortalecem negócios, dão previsibilidade hídrica ao setor produtivo e aumentam a competitividade regional.

Nossa visão é transformar passivos ambientais em ativos econômicos

Mas universalizar é apenas o começo. Com a expansão do tratamento, enfrentamos o desafio do lodo. O Brasil ainda destina esse subproduto majoritariamente a aterros, desperdiçando um potencial enorme. Nossa visão é transformar passivos ambientais em ativos econômicos. Experiências consolidadas mostram que o lodo pode virar fertilizante para o agronegócio, e o biogás, energia limpa para abastecer operações. É a economia circular na prática, reduzindo custos e gerando valor.

Para sustentar esse avanço, precisamos expandir toda a cadeia produtiva. O saneamento é um ecossistema que demanda mão de obra especializada, novas empresas de engenharia e uma indústria forte de insumos. Além disso, atacamos o desperdício. O Brasil perde, em média, 37% da água tratada. Com automação e detecção via satélite, iniciamos uma trajetória de eficiência que preserva mananciais e recursos financeiros.