O desafio de continuarmos pensando

Por Daniel Randon, presidente da Randoncorp e do Conselho do Transforma RS

O ano de 2025 foi de mudanças rápidas, desafios inesperados e descobertas transformadoras na forma de viver. Foi, também, o ano do fortalecimento da inteligência artificial, que passou a integrar a nossa rotina. Um fato que assusta alguns e fascina outros. A questão é saber o que vem pela frente e como vai, efetivamente, melhorar nossa qualidade de vida.

O certo é que estamos diante de uma realidade que não apenas responde a perguntas. A inteligência artificial cria, aprende e até antecipa necessidades. É o caso da IA criativa, que democratiza a imaginação, permitindo a qualquer pessoa compor músicas ou criar uma arte. Ela abre espaço a profissionais para desenharem projetos e acelerarem processos. Destaque, também, para os robôs. Eficientes assistentes domésticos, ganham espaço e já mudam a rotina diária em alguns países na limpeza, na organização, no controle de sistemas de energia, de temperatura e até no cuidado com idosos.

Igualmente, a IA preditiva para a saúde chega como uma oportunidade gigante. Aplicativos conectados a dispositivos vestíveis monitoram sinais vitais e sugerem mudanças, antecipando-se à doença. A prevenção em tempo real traz impactos positivos para os indivíduos e para o sistema de saúde público e privado.

A questão é saber se as máquinas vão inibir a criatividade humana e a habilidade para solucionar problemas simples

É a tecnologia a serviço da vida, do conforto e da produtividade. Mas criar não é parte da essência humana? Sim. A questão é saber se as máquinas vão inibir a criatividade humana e a habilidade para solucionar problemas simples. Como disse Descartes: “Penso, logo existo”. Não podemos parar de pensar.

A tecnologia deve ser aliada, não substituta. E liberar tempo para o que importa — aprender, criar, refletir —, e não para nos transformar em espectadores passivos e acomodados, o que nos tornará mais frágeis.

O futuro está aí, cheio de possibilidades. Cabe a nós escolher como usar essas ferramentas para vivermos melhor, com consciência, sem abrir mão das tarefas básicas que nos tornam humanos.

Que o novo ano nos inspire a agir com propósito, fortalecer laços e construir juntos um futuro melhor.