O código oculto dos 60+ no “bom dia”

Por Martin Henkel, CEO da SeniorLab e professor na FGV

Durante os últimos 11 anos venho me dedicando a entender os novos 60+ como consumidores, decisores e, acima de tudo, pessoas. Nesse tempo, percebi que boa parte do ruído geracional se concentra em pequenos gestos do cotidiano digital. Um exemplo está nas mensagens matinais que invadem nossos celulares: aquele “bom dia” cheio de brilhos, flores e frases de autoajuda. Para muitos, um incômodo estético. Para mim, uma aparência de comunicação e afeto.

O amor não era dito, mas feito. Alimentar, visitar, servir — esses eram os sinônimos de 'eu te amo'

Nossa geração foi treinada para a clareza, a descrição e o minimalismo visual. Mas quem cresceu em um mundo em que telefonar custava caro e carta levava semanas aprendeu outro código emocional. O amor não era dito, mas feito. Alimentar, visitar, servir — esses eram os sinônimos de “eu te amo”.

Quando os smartphones chegaram às mãos dessa geração, veio o desafio: como mostrar afeto em um meio digital, frio e veloz? Foi então que a imagem virou o “presente” virtual. E é aí que reside o poder daquelas mensagens coloridas que tantos jovens desprezam. Para eles, texto puro soa burocrático — falta-lhe calor. As imagens com flores, brilhos e frases materializam o carinho que um dia foi tangível.

Lembro com nitidez do ritual dos cartões de Natal. Nesta época do ano, as bolsas de envelopes de então eram preparadas à mesa, com goma, selo e capricho. Já lambi muito envelope ajudando meus pais. Era um gesto de presença e memória — um modo de dizer “pensei em você”. As mensagens de WhatsApp, de certa forma, são a continuação digital desse ritual.

Por trás do “bom dia” há mais do que estética duvidosa: há o medo da irrelevância, o desejo de continuar pertencendo. É um “estou aqui, lembra de mim?”. A chave está em ler o afeto antes da forma. No fim, talvez o gesto mais sofisticado de empatia seja responder aquele GIF com um simples emoji — validando a existência de quem, todos os dias, tenta continuar fazendo parte do nosso mundo.