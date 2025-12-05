Juventude que reconstrói

Por Vinicius Ribeiro, diretor da Demà

As enchentes de maio de 2024 trouxeram prejuízos em diversas áreas do Rio Grande do Sul, alguns deles incalculáveis. Se a pandemia já havia provocado atrasos na aprendizagem e ampliado a evasão escolar, as águas tornaram esse desafio ainda maior para o futuro de muitos gaúchos, especialmente jovens e aqueles em situação de vulnerabilidade social.

Para enfrentar essa realidade e oferecer uma nova chance à juventude, o Partiu Futuro Reconstrução surgiu como uma resposta concreta à desesperança. Promovido pelo Governo do Rio Grande do Sul, em parceria com a Demà, o programa proporciona formação profissional, protagonismo juvenil e inserção no mercado de trabalho. Um dos momentos mais simbólicos dessa jornada foi o intercâmbio realizado em outubro deste ano, quando cinco jovens aprendizes de Porto Alegre e Canoas, participantes do projeto, viajaram à Espanha para conhecer iniciativas de reconstrução social e climática.

Em Barcelona e Valência, eles vivenciaram o que significa reconstruir de forma sustentável e solidária. Em contato com comunidades afetadas pela tragédia climática Dana, perceberam que, embora as realidades sejam distintas, os desafios da juventude frente à crise climática e social são universais. Trouxeram na bagagem não apenas experiências, mas a certeza de que são parte ativa das soluções em suas comunidades.

O Partiu Futuro Reconstrução é um lembrete de que a verdadeira transformação começa quando acreditamos na potência da juventude. Reconstruir o Rio Grande do Sul exige investimentos e obras de infraestrutura, mas nada disso será suficiente se não dermos aos jovens a oportunidade de participar ativamente desse processo. São eles que carregam o aprendizado das tragédias e a coragem de fazer diferente.