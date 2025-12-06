IR do Bem e a cultura de doação

Por Vera Shida, co-fundadora e diretora da VR Projetos

A cultura de doação no Brasil precisa ser fortalecida. E o Imposto de Renda, muitas vezes tido como vilão pelos brasileiros, exerce um papel importante nesse contexto. Embora avanços tenham sido registrados nos últimos anos, é preciso romper com o imaginário em que os impostos arrecadados ficam concentrados exclusivamente sob a gestão de governos e que pouco se saiba sobre os fins que os recursos levam.

Nesse sentido, as leis de incentivo fiscal desempenham um papel importante. Verdadeiros mecanismos de empoderamento social, elas possibilitam aos cidadãos o poder de fazer uma dedução do seu Imposto de Renda e destinar, de forma segura, parte desse recurso para diferentes entidades e projetos sociais.

Lançado há mais de uma década, o IR do Bem, movimento criado pela VR Projetos, tem colaborado com essa luta. Com o compromisso de difundir conhecimento sobre a destinação de impostos, a iniciativa tem auxiliado pessoas físicas e empresas a destinarem parte do IR para projetos de cultura, esporte, saúde, educação e inclusão _ fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas.

Não perca essa oportunidade: se informe e seja um agente de transformação social

Ao contrário do que se pode imaginar, ao utilizar as leis de incentivo o contribuinte não tem gastos adicionais, pois os recursos, de qualquer forma, serão recolhidos pela Receita Federal. O grande diferencial é que o cidadão tem o poder de decidir para onde uma parcela desse imposto será direcionada.

Para se ter uma ideia da importância do tema, dados da Receita Federal demonstram que, somente no Rio Grande do Sul, apenas 5,82% do potencial de destinação de recursos das pessoas físicas foram realizados via leis de incentivo fiscal no ano passado. Isso representa uma perda imensa de recursos que poderiam estar financiando a cultura, o esporte e a assistência social em nosso Estado.