IPE Saúde no azul e com mais assistência

Por Paulo Rogério Silva dos Santos, presidente do IPE Saúde

Foi lançada neste mês a campanha publicitária para atrair médicos ao IPE Saúde. Também está aberto prazo de inscrições para o chamamento público inédito e a nossa meta é levar assistência a todos os nossos usuários. Hoje, o IPE paga bem e paga em dia! Mas não adianta um cenário financeiro estável se o segurado segue sem atendimento. E isso vai mudar com o Programa Mais Assistência. Até março de 2026, teremos médicos credenciados pelo novo modelo.

Temos um plano com déficit eliminado, sustentável e que paga consultas quinzenalmente

Falar bem daquilo que todos normalizaram falar mal exige informação que precisa vir respaldada em resultados. Eu venho aqui nadar contra a maré e disposto a convidá-los a repensar a opinião cristalizada sobre o plano. Sou funcionário público segurado e assumi recentemente a presidência do instituto e, o que compartilho, me surpreendeu positivamente. Espero provocar a mesma impressão em quem me lê.

Temos um plano com déficit eliminado, sustentável e que paga consultas quinzenalmente, valores competitivos. Atualmente, prestamos assistência médica e hospitalar a quase 830 mil vidas. Em 2023, teve início a reestruturação do plano principal, que aumentou a contribuição para 3,6% e instituiu a cobrança por dependente. O que garantiu o saneamento das finanças, otimizou gastos e qualificou a rede assistencial. Essas reformas, instituídas de forma corajosa, possibilitaram investir na rede assistencial. Hoje, o IPE oferece uma tabela de pagamentos compatível com os demais planos, em um contexto de categorização dos hospitais e sem judicialização!