Inovação, eficiência e valorização humana

Por Alberto Delgado Neto, desembargador e presidente do Tribunal de Justiça do RS

Ao encerrarmos o ciclo de 2025, o sentimento na Justiça gaúcha é o de dever cumprido. Este ano foi um marco de transformação institucional, no qual a tecnologia de vanguarda e o humanismo elevaram a prestação jurisdicional a um novo patamar de excelência.

Um dos alicerces desse avanço foi a consolidação da Estação Gaia. Nossa inteligência artificial tornou-se um braço estratégico da jurisdição. Com a Gaia, alcançamos uma celeridade sem precedentes na triagem e no processamento de dados, auxiliando os magistrados e servidores na prestação jurisdicional. Aqui, a tecnologia serve à cidadania e à agilidade que o tempo atual exige.

Com a Gaia, alcançamos uma celeridade sem precedentes na triagem e no processamento de dados, auxiliando os magistrados e servidores na prestação jurisdicional

Essa eficiência administrativa do Tribunal de Justiça (TJ), aliada à tecnologia, foi reconhecida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com a conquista do Selo Ouro de Qualidade pelo segundo ano consecutivo. Trata-se da primeira administração do TJRS a obter esse reconhecimento de forma sucessiva, o que atesta a consistência de nossas políticas de governança, transparência e produtividade.

Entretanto, sabemos que nenhuma inovação floresce sem o empenho das pessoas. O ano de 2025 foi marcado pela valorização do nosso maior patrimônio: magistrados e servidores. Celebramos a histórica implementação da revisão do plano de carreira dos servidores, um compromisso assumido para reconhecer o valoroso trabalho do nosso pessoal. Além disso, a criação de 30 novas vagas de desembargador fortalece a estrutura de segundo grau, para enfrentar o volume crescente de processos.

Fechamos este ciclo com profunda gratidão. Agradecemos o empenho e a dedicação de magistrados, servidores, estagiários e terceirizados, bem como à sociedade gaúcha pela confiança depositada em nossa instituição, que é uma das mais demandadas do Brasil. Que as conquistas deste ano sejam o alicerce para um futuro com mais harmonia e paz social.