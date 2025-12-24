IA nos municípios como legado

Por Adriane Perin de Oliveira, presidente da Famurs e prefeita de Nonoai

Em um cenário de grandes transformações tecnológicas, demandas complexas e limitação de recursos, prefeitos e prefeitas do Rio Grande do Sul são desafiados a inovar para dar respostas mais assertivas à população. Nesse sentido, utilizar de forma racional e criteriosa as ferramentas de inteligência artificial (IA) não é mais opção, mas obrigação dos gestores públicos comprometidos em tornar mais ágil e eficiente a administração dos municípios.

Firmamos um termo de cooperação com o Ministério Público para o desenvolvimento de uma ferramenta avançada de inteligência artificial e iniciamos a capacitação de gestores e servidores para que utilizem os recursos já disponíveis

Atenta à realidade, a Famurs lançou em setembro a bandeira Cada Dia Mais IA, colocando essa pauta no topo das prioridades da agenda municipalista. Firmamos um termo de cooperação com o Ministério Público para o desenvolvimento de uma ferramenta avançada de inteligência artificial e iniciamos a capacitação de gestores e servidores para que utilizem os recursos já disponíveis.

O uso da IA abre uma multiplicidade de oportunidades. Na saúde, será decisiva para organizar estoques de medicamentos, reduzindo desperdícios. Nas compras públicas, permitirá que se faça análises amplas de preços e referências, diminuindo tempo e custos. Na gestão de obras, contribuirá para o acompanhamento das etapas e dos prazos.

Em 2026, com o início da transição das novas regras tributárias, a IA será indispensável para que servidores municipais possam correlacionar uma imensa quantidade de dados. Nessa transformação, o ser humano é central. Esse processo exigirá preparo, capacitação e diretrizes claras. A inteligência artificial não substituirá servidores nem gestores, mas ampliará a capacidade de análise e a produtividade.