IA nos municípios como legado

Por Adriane Perin de Oliveira, presidente da Famurs e prefeita de Nonoai
Em um cenário de grandes transformações tecnológicas, demandas complexas e limitação de recursos, prefeitos e prefeitas do Rio Grande do Sul são desafiados a inovar para dar respostas mais assertivas à população. Nesse sentido, utilizar de forma racional e criteriosa as ferramentas de inteligência artificial (IA) não é mais opção, mas obrigação dos gestores públicos comprometidos em tornar mais ágil e eficiente a administração dos municípios.
Firmamos um termo de cooperação com o Ministério Público para o desenvolvimento de uma ferramenta avançada de inteligência artificial e iniciamos a capacitação de gestores e servidores para que utilizem os recursos já disponíveis
Atenta à realidade, a Famurs lançou em setembro a bandeira Cada Dia Mais IA, colocando essa pauta no topo das prioridades da agenda municipalista. Firmamos um termo de cooperação com o Ministério Público para o desenvolvimento de uma ferramenta avançada de inteligência artificial e iniciamos a capacitação de gestores e servidores para que utilizem os recursos já disponíveis.
O uso da IA abre uma multiplicidade de oportunidades. Na saúde, será decisiva para organizar estoques de medicamentos, reduzindo desperdícios. Nas compras públicas, permitirá que se faça análises amplas de preços e referências, diminuindo tempo e custos. Na gestão de obras, contribuirá para o acompanhamento das etapas e dos prazos.
Em 2026, com o início da transição das novas regras tributárias, a IA será indispensável para que servidores municipais possam correlacionar uma imensa quantidade de dados. Nessa transformação, o ser humano é central. Esse processo exigirá preparo, capacitação e diretrizes claras. A inteligência artificial não substituirá servidores nem gestores, mas ampliará a capacidade de análise e a produtividade.
demos hesitar. Precisamos liderar a introdução da IA nos municípios para qualificar políticas públicas, tornar o Estado mais ágil e garantir melhores resultados. Ao final, quem ganha é o cidadão, com serviços mais eficientes, decisões mais justas e uma administração mais próxima das suas necessidades. Esse é o legado que a Famurs espera deixar aos gaúchos em 2026.