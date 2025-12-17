Governança no STF é uma urgência republicana

Por Eduardo Chemale Selistre Peña, advogado e doutor em direito

O presidente do STF, Edson Fachin, deixará um importante legado se conseguir, como corajosamente pretende, implementar um código de conduta para os ministros da Suprema Corte. Trata-se de iniciativa de governança institucional que aproxima o tribunal dos padrões de integridade observados em democracias consolidadas e comprometidas com os princípios do Estado de direito.

Em países com sólidas tradições republicanas, juízes das cortes superiores submetem-se a regras claras de conduta. Essas normas não apenas penalizam comportamentos inadequados, mas orientam e protegem os próprios magistrados ao oferecer parâmetros objetivos de atuação — papel idêntico ao desempenhado pelos programas de governança e compliance nas organizações modernas.

Falta de proibição explícita abre espaço para racionalizações convenientes

No Brasil, porém, a ausência de regras específicas aplicáveis aos ministros do STF permite situações que, no mínimo, geram aparência de conflito de interesses. Não há lei que proíba um ministro de embarcar no jatinho de um empresário com causas relevantes no tribunal. Também não há norma que vede a participação custeada de um ministro em congressos patrocinados por empresas que litigam sob sua relatoria.

Todos intuem que tais condutas são eticamente impróprias, mas a falta de proibição explícita abre espaço para racionalizações convenientes. No bom senso, como a experiência mostra, não se pode confiar. Sem documento formal que delimite comportamentos, cada gesto vira caso de interpretação — e, muitas vezes, de suspeita.

Um código de conduta não elimina dilemas éticos, mas reduz margens de arbitrariedade. Define o que é incompatível com a dignidade da função, cria procedimentos para conflitos e mecanismos de transparência — exatamente o arcabouço exigido de conselhos de administração e comitês de compliance. Aplicá-lo ao STF é reconhecer que a legitimidade do tribunal depende tanto do conteúdo de suas decisões quanto da conduta pessoal de seus membros fora dos autos.