Esperidião Amin celebra aprovação da PL da Dosimetria, os novos técnicos da dupla Gre-Nal, o ataque terrorista em Sydney

Esta vitória é do bom senso e da busca da paz. É um passo nessa direção.
ESPERIDIÃO AMIN
Senador pelo PP-SC, celebra aprovação da PL da Dosimetria no Senado, da qual foi relator. Mudança reduz penas de envolvidos no 8 de Janeiro.
É com um sentimento de grande felicidade que anuncio o meu próximo desafio: treinar o Imortal Tricolor.
LUÍS CASTRO
Técnico português, ao confirmar seu contrato com o Grêmio.
Pezzolano me perguntou se eu me incomodava de ver um maluquinho na beira do campo. E eu falei: ‘eu era um malucão’. Estou com o feeling que vai dar certo.
ABEL BRAGA
Diretor técnico do Inter ao citar uma conversa com Paulo Pezzolano, futuro treinador do time.
Ele tem a personalidade de um alcoólatra.
SUSIE WILES
Chefe de gabinete da Casa Branca, sobre Donald Trump, em entrevista à revista Vanity Fair.
Ahmed, você é um herói australiano. Se colocou em risco para salvar outras pessoas.
ANTHONY ALBANESE
Primeiro-ministro da Austrália, ao visitar no hospital Ahmed al Ahmed, que desarmou um dos homens no ataque terrorista contra judeus, em Sydney.
Serei o presidente de todos os chilenos.
JOSÉ ANTONIO KAST
Presidente eleito do Chile, em seu primeiro discurso após o resultado das urnas, no último domingo.
A Venezuela está completamente cercada pela maior armada já reunida na história da América do Sul.
DONALD TRUMP
Presidente dos EUA avisando que estratégia de asfixiar o governo venezuelano vai prosseguir.