Em nova fase demográfica, Brasil precisa refletir sobre o futuro

Por Estevão Scripilliti, diretor da Bradesco Vida e Previdência

O Brasil vive um ponto de virada em sua trajetória demográfica. Dados do Censo 2022 do IBGE mostram que a taxa de fecundidade caiu de 6,3 para 1,6 filho por mulher — nível abaixo do mínimo necessário para manter a população estável (2,1). O resultado é um país com famílias menores e expectativa de vida crescente, o que impõe novos desafios a estruturas pensadas para um Brasil mais jovem.

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em cerca de 25 anos o número de aposentados poderá superar o de contribuintes ativos, pressionando ainda mais um sistema previdenciário já saturado. A Confederação Nacional de Serviços projeta que, entre 2050 e 2060, haverá apenas dois contribuintes para cada beneficiário, contra cinco atualmente.

Esse cenário reforça a importância da previdência privada como aliada no equilíbrio dessa equação. Flexível e adaptável, ela permite que cada pessoa construa sua própria rede de segurança e planeje o futuro de forma individualizada, seja para complementar a aposentadoria, custear um período sabático, investir em um novo negócio ou garantir despesas médicas em idades mais avançadas.

Pesquisa Datafolha de 2023, encomendada pelo Grupo Bradesco Seguros, revela que sete em cada dez brasileiros consideram guardar dinheiro um compromisso pessoal, e 69% têm metas financeiras claras. Entre os que possuem previdência privada, o índice chega a 79%, mostrando o avanço da cultura do planejamento.