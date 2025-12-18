Por Leandro de Lemos, economista

A inteligência artificial (IA) é a inovação mais marcante do século 21, apesar de o matemático John McCarthy já ter cunhado a expressão em 1956. Na economia, a revolução gera uma nova transformação tão gigante que impacta nos alicerces da regulação do capitalismo e provoca uma IA em caixa alta na palavra economia.

Mais do que um jogo semântico ou um neologismo frugal, a economIA representa a reorganização dos sistemas e processos produtivos, do comércio e das finanças. Mesmo que devamos ter atenção sobre uma evidente bolha de empresas de IA em seus super valuations no mercado de ações.

Os modelos da IA generativa permitem que governos, empresas e consumidores consigam saltos quânticos em termos de eficiência alocativa de recursos, estruturas otimizadas e performances sustentáveis. A era da chamada IA autônoma, em que entramos, permite decisões ótimas de produção, comercialização e distribuição de riquezas, minimizando erros e conflitos. O impacto do tecido social e sua estrutura de classes caminha para um redesenho. Os processos educacionais integrados a um mundo inteligente são o eixo mais tensionado desta grande transformação: para onde vão nossos jovens nesta economIA?

Toda grande inovação traz uma sensação de magia e ficção científica. Esta parece um grande caldo com Matrix, Admirável Mundo Novo, 1984 e Blade Runner misturados com o Mágico de Oz, Jetsons e Robinson Crusoe e temperado com textos de economistas como Smith, Marx, Keynes, Schumpeter e Mises.

Minha tia-avó duvidava até do ferro elétrico, mas a IA nem precisou de nossas incertezas e aprovações para já estar presente em nossas vidas.