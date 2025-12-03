Por Cardeal dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)
A COP30, num mundo radicalmente transformado, entregou o que era possível! Apresentou avanços na agenda de adaptação climática, sem esquecer a urgência de combater as causas da mudança climática. As decisões finais tocam em aspectos essenciais da questão: adaptação climática, financiamento, transição justa, medidas para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Entretanto, a aplicabilidade de tais aspectos requer decisões políticas objetivas, determinadas, claras. Tarefa esta da competência de estadistas. Das necessárias decisões acertadas de pessoas, instituições e territórios depende o futuro das novas gerações. Todavia, recentemente, o Congresso Nacional derrubou vários vetos ao Novo Marco do Licenciamento Ambiental, contradizendo as metas estabelecidas durante a COP30.
A aplicabilidade de tais aspectos requer decisões políticas objetivas, determinadas, claras
O acordo celebrado em Belém (PA) não apresentou indicações claras de como superar o uso dos combustíveis fósseis e de como combater o desmatamento criminoso. As divergências entre os países participantes da COP30 se devem à questão do financiamento climático. Países cuja economia baseia-se na exploração e comercialização de combustíveis fósseis reclamam uma contrapartida, enquanto consumidores não querem se comprometer!
A questão do clima é existencial, de relações! Urge compreender sempre mais e melhor que o ser humano é essencialmente um ser de relações: com Deus, seus pares, o meio ambiente e consigo mesmo. Reconhecer e promover isso que o constitui se torna sempre mais desafiador! Sem a compreensão desse aspecto identitário, dificilmente se avançará na superação do necessário para fazer frente aos problemas que o aquecimento climático impõe a todos. É necessário conversão!
Conversão é a exortação de Jesus de Nazaré a todo ser humano de boa vontade. Ou nos empenhamos em preservar a Terra – e ela é generosa e hospitaleira, não podendo ser compreendida apenas como um recurso com o qual se deve lidar! –, ou desmoronaremos em nossa destruição. “Somos guardiães da obra de Deus! Tarefa esta exigente, mas bela, fascinante, que constitui um aspecto primordial da experiência cristã” (Leão XIV).