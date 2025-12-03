Diálogo plural para a saúde

Por Marcelo Matias, presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers)

A saída para a crise da saúde no Rio Grande do Sul passa, antes de tudo, por diálogo. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) tem conversado com representantes de todas as correntes políticas e de entidades públicas e privadas.

Esse espírito de cooperação ficou evidente na busca de uma solução definitiva para o Hospital Universitário (HU) de Canoas. Ali não está em jogo apenas um hospital. Está em jogo o equilíbrio de toda a rede metropolitana, que há meses opera sob pressão. Quando o HU de Canoas não funciona plenamente, quem também sente são os moradores de Porto Alegre, Esteio, Sapucaia, Alvorada, Gravataí, Cachoeirinha, Viamão e tantos outros municípios que já vivem no limite da capacidade de atendimento.

Dessa convergência nasceu a proposta de federalização do HU de Canoas

Nesse esforço coletivo, as parcerias têm sido decisivas. O diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição, Gilberto Barichello, abriu as portas para a negociação com o governo federal. É assim que se constrói solução: somando conhecimento, compromisso e responsabilidade pública.

Dessa convergência nasceu a proposta de federalização do HU de Canoas. Ela não tem cor partidária. É uma solução que atende os gaúchos, desafoga a rede metropolitana e devolve previsibilidade ao atendimento. Onde há coordenação, há avanço. Onde há soma de esforços, há resultado.

O Simers seguirá fazendo a sua parte. Continuaremos defendendo nossos associados com firmeza, mas sempre com respeito e diálogo. É assim que se enfrentam crises verdadeiras, não com bravatas, acusações vazias e oportunismo dos que preferem manter a máquina ineficiente, seja para manter seus espaços de poder ou em nome de projetos pessoais escusos. Eles fazem barulho, mas em nome de causas que, de fato, não querem e não podem revelar. Enquanto isso, nós estamos trabalhando pelos médicos e pela saúde, que fazem parte de um mesmo ecossistema.