Construindo juntos um novo capítulo do saneamento gaúcho

Por Breno Coutinho, diretor de Engenharia da Corsan

O Rio Grande do Sul vive um dos momentos mais decisivos da sua história no saneamento. À medida que o clima se torna mais severo, cresce a urgência de expandir redes, modernizar estruturas e garantir segurança hídrica para milhões de pessoas. A universalização do saneamento, que já era uma meta regulatória, se tornou também uma necessidade social, econômica e ambiental cada vez mais urgente.

Nos últimos meses, a Corsan vem estruturando um modelo que representa um verdadeiro ponto de virada para esse cenário: o Chega Junto, programa que inaugura uma forma inédita de fazer obras no Estado. Ele nasce da premissa que a força do saneamento vem das parcerias, da soma de capacidades e do compromisso coletivo com um mesmo propósito, especialmente quando se tem o desafio de construir 18 mil quilômetros de novas redes de esgoto e de conectar mais de 2 milhões de imóveis ao sistema.

O Chega Junto cria condições reais para que empresas locais cresçam junto com o maior ciclo de obras de saneamento do Estado. Uma grande rede gaúcha de parceiros estratégicos, entre empreiteiros regionais, equipes técnicas, fornecedores de todas as áreas do mercado do setor e municípios, onde todos ganham. Juntos, vamos construir e potencializar um ecossistema capaz de sustentar o maior investimento em saneamento já registrado no RS.

É preciso previsibilidade, confiança, qualificação e ambiente favorável ao crescimento das empresas locais

E para que metas financeiras e de execução ambiciosas sejam alcançadas, é preciso previsibilidade, confiança, qualificação e ambiente favorável ao crescimento das empresas locais. Por isso, o novo modelo de contratação simplifica processos, reduz barreiras, garante remuneração aderente à realidade da obra e oferece suporte técnico contínuo. É uma forma de darmos às empresas a estabilidade necessária para contratar pessoas, investir em equipamentos e elevar a produtividade, e, ao mesmo tempo, entregarmos às cidades obras mais rápidas, seguras e organizadas.

Um esforço coletivo de infraestrutura, mas que movimenta e amplia o fôlego das economias regionais, gera empregos, cria competências e prepara o Estado para um futuro mais resiliente. Quando ampliamos o saneamento, ampliamos saúde pública, qualidade de vida e oportunidades. E isso só se faz com uma rede forte e alinhada.