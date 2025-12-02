Construindo juntos um novo capítulo do saneamento gaúcho

Por Breno Coutinho, diretor de Engenharia da Corsan
O Rio Grande do Sul vive um dos momentos mais decisivos da sua história no saneamento. À medida que o clima se torna mais severo, cresce a urgência de expandir redes, modernizar estruturas e garantir segurança hídrica para milhões de pessoas. A universalização do saneamento, que já era uma meta regulatória, se tornou também uma necessidade social, econômica e ambiental cada vez mais urgente.
Nos últimos meses, a Corsan vem estruturando um modelo que representa um verdadeiro ponto de virada para esse cenário: o Chega Junto, programa que inaugura uma forma inédita de fazer obras no Estado. Ele nasce da premissa que a força do saneamento vem das parcerias, da soma de capacidades e do compromisso coletivo com um mesmo propósito, especialmente quando se tem o desafio de construir 18 mil quilômetros de novas redes de esgoto e de conectar mais de 2 milhões de imóveis ao sistema.
O Chega Junto cria condições reais para que empresas locais cresçam junto com o maior ciclo de obras de saneamento do Estado. Uma grande rede gaúcha de parceiros estratégicos, entre empreiteiros regionais, equipes técnicas, fornecedores de todas as áreas do mercado do setor e municípios, onde todos ganham. Juntos, vamos construir e potencializar um ecossistema capaz de sustentar o maior investimento em saneamento já registrado no RS.
É preciso previsibilidade, confiança, qualificação e ambiente favorável ao crescimento das empresas locais
E para que metas financeiras e de execução ambiciosas sejam alcançadas, é preciso previsibilidade, confiança, qualificação e ambiente favorável ao crescimento das empresas locais. Por isso, o novo modelo de contratação simplifica processos, reduz barreiras, garante remuneração aderente à realidade da obra e oferece suporte técnico contínuo. É uma forma de darmos às empresas a estabilidade necessária para contratar pessoas, investir em equipamentos e elevar a produtividade, e, ao mesmo tempo, entregarmos às cidades obras mais rápidas, seguras e organizadas.
Um esforço coletivo de infraestrutura, mas que movimenta e amplia o fôlego das economias regionais, gera empregos, cria competências e prepara o Estado para um futuro mais resiliente. Quando ampliamos o saneamento, ampliamos saúde pública, qualidade de vida e oportunidades. E isso só se faz com uma rede forte e alinhada.
O Chega Junto é o início de um novo capítulo na engenharia do saneamento gaúcho. Um capítulo em que crescemos juntos, porque entendemos que a transformação que buscamos é grande demais para caber em um único CNPJ, mas possível e muito mais cheia de propósito quando compartilhada por muitos. Uma verdadeira plataforma de desenvolvimento local, capaz de inspirar também iniciativas semelhantes em outros setores que buscam fortalecer cadeias produtivas, valorizar fornecedores regionais e impulsionar economias inteiras a partir de parcerias inteligentes. O RS tem pressa. E nós também.