Concessões dos blocos 1 e 2: uma cultura que precisa evoluir

Por Rodrigo Sousa Costa, presidente da Federasul

O Rio Grande vinha sangrando havia décadas, com uma beligerância ideológica que trouxe decadência social e econômica. Desenvolvemos orgulhosamente a cultura mais litigante do Brasil, trocando bom senso por interpretações inovadoras da lei, hostilizando empreendedores, criando obstáculos à irrigação, sobrecarregando setores econômicos até que procurassem outros Estados, promovendo migrações até não ter arrecadação para pagar a folha, precisando enfrentar o equilíbrio fiscal.

Nesta quarta-feira, vamos debater com lideranças de todo o Estado, ouvindo deputados estaduais, e depois votaremos nossa posição sobre as concessões

Então vieram fenômenos climáticos em sequência, desde a falta de chuva até a tragédia das enchentes, endividando famílias e empreendedores, destruindo a capacidade produtiva. E diante da perspectiva de inversão da curva demográfica em 2027, com o endividamento público e privado, se não mudarmos essa cultura, o sangramento vai virar hemorragia, pelo êxodo de quem não quer ficar para pagar a conta.

Nesse cenário, não podemos nos esquivar das decisões que definem tendências, como as concessões rodoviárias dos blocos 1 e 2.

Na Federasul, percebemos forte rejeição à atual proposta do bloco 1. Já em relação ao bloco 2, depois de anos de uma intensa interação do Vale do Taquari com o governo, vimos a modelagem evoluindo, desde a retirada das outorgas, passando pela cobrança por trecho utilizado, até a diminuição de tarifa por quilômetro concedido.

A redução de custos financeiros por aporte de recursos públicos, com a escolha de obras imprescindíveis e possibilidade de novas obras por aportes futuros, trouxe competitividade à modelagem, porque sabemos que toda despesa agregada terminará sendo paga por nós por 30 anos.