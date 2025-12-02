Cinquenta anos transformando vidas de jovens

Por Adriana Loiferman, presidente voluntária da Fundação Projeto Pescar

A Fundação Projeto Pescar é um marco fundamental de formação de jovens em situação de vulnerabilidade social no Rio Grande do Sul e no Brasil. Em 1976, quando pouco se falava em ensino socioprofissionalizante, o empresário Geraldo Linck iniciou esse processo revolucionário com o objetivo de ensinar a pescar – e não apenas dar o peixe. A proposta se espalhou e hoje há unidades em 11 Estados brasileiros em mais de 40 cidades.

A partir de hoje, 2 de dezembro, começamos uma nova etapa: a celebração dos 50 anos de uma trajetória dedicada a transformar vidas. Nos orgulhamos de ultrapassar a casa dos 40 mil jovens atendidos. Este programa pioneiro destaca-se por sua metodologia inovadora, que vai além do ensino profissionalizante. A formação envolve a autoestima, autonomia e cidadania em cada indivíduo, habilidades fundamentais para o mercado de trabalho.

O compromisso renovado para os próximos anos é ampliar nosso impacto

Ao longo dessas cinco décadas, o Projeto Pescar consolidou parcerias estratégicas com empresas, instituições educacionais e setores governamentais, ampliando seu alcance. Somos uma rede colaborativa que potencializa oportunidades de entrada no mundo do trabalho, contribuindo para a redução das desigualdades e a promoção da inclusão. Tudo até hoje só foi possível devido a isso: doações e parcerias.

Costumo dizer que meu sonho é ver, um dia, todos os jovens brasileiros com reais oportunidades de construir seus próprios projetos de vida. E, como se costuma afirmar, sonhar grande ou sonhar pequeno exige o mesmo esforço. Enquanto esse dia não chega, a instituição segue inspirando lideranças a investir em educação, qualificação e desenvolvimento humano – alimentando a esperança de um futuro mais digno para todos.