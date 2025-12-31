Cavalo crioulo: o galope da economia gaúcha

Por André Narciso Rosa, presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC)

Símbolo da tradição gaúcha, o cavalo crioulo leva em sua garupa muito mais do que uma paixão incondicional. Dados divulgados neste mês de dezembro pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), elaborados em parceria com a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), demonstram sua importância também na economia nacional e potencial para geração de renda nos 497 municípios gaúchos. Ao ano, o segmento movimenta R$ 5,36 bilhões no Brasil, com 80% desse volume circulando em solo gaúcho.

Os dados confirmam uma força que os criadores e entusiastas já conhecem, mas que ainda passa despercebida pelas planilhas de gestores e empreendedores. O Estudo do PIB do Cavalo Crioulo, como vem sendo chamado, servirá como guia para os projetos de expansão da raça, que miram no potencial não apenas para a lida do campo, mas para práticas esportivas e atividades de lazer e medicinais. A equoterapia, por exemplo, cresce e conquista adeptos. Mesmo movimento que se verifica ao observar as provas funcionais da raça. As modalidades de Freio Jovem e Freio do Proprietário, por exemplo, registraram crescimento de 31% e 16% no número de inscrições, respectivamente, se comparado com as edições anteriores.

Os dados confirmam uma força que os criadores e entusiastas já conhecem

Para se ter uma ideia, cada cavalo crioulo representa a injeção de R$ 10.549,93 na economia ao ano, recurso que sustenta famílias do Sul ao Norte. São 31,3 mil empregos diretos e mais de 130 mil indiretos, dados que computam a renda de criadores, veterinários, treinadores, ginetes, vestimentas, indumentárias e muitos outros setores.