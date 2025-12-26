Canoas avança e volta a ter rumo, projeto e futuro

Por Airton Souza, prefeito de Canoas

Há um ano, Canoas se uniu em torno da organização, do trabalho e da responsabilidade. A enchente histórica que atingiu a cidade nos lançou uma das maiores provas já enfrentadas. Não havia espaço para hesitação. Redesenhamos prioridades e dedicamos cada hora a proteger nossas famílias e reconstruir o que havia sido perdido.

Mesmo nesse cenário, Canoas avançou. Na saúde, zeramos as filas de espera para mamografia e procedimentos de cardiologia. Estamos preparando um HPS à altura de Canoas, com as obras em ritmo acelerado. Entregamos a nova UBS João de Barro, no Niterói. Renovamos a frota do Samu para ampliar a capacidade de resposta. E com os projetos aprovados pelo Novo PAC Saúde, vamos fortalecer a atenção básica com unidades e equipamentos novos.

Intensificamos a limpeza de bueiros e redes de drenagem, o que já se reflete no dia a dia

A proteção da cidade também ganhou centralidade. Com seis frentes de obras nos diques e o Muro da Cassol, reforçamos pontos estratégicos da cidade. Intensificamos a limpeza de bueiros e redes de drenagem, o que já se reflete no dia a dia. Pavimentamos ruas em vários bairros, melhorando a mobilidade, a segurança e a qualidade de vida.

Esse movimento de reconstrução se soma a um ambiente de crescimento econômico. Canoas voltou a atrair empreendimentos, com a chegada da InBetta e o lançamento do Plano Municipal de Atração de Investimentos, o que demonstra a confiança do setor produtivo no potencial da cidade. Isso gera emprego, renda e novas oportunidades.

Também alcançamos um resultado histórico na habitação. Canoas tornou-se a cidade com o maior número de entregas do Minha Casa, Minha Vida no país. Na mobilidade, a prorrogação da tarifa zero do transporte público ampliou o acesso a trabalho, educação, saúde e serviços, garantindo mais autonomia e dignidade aos usuários.